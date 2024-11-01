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Kırıkkale'de Kumar Operasyonu: 12 Kişiye 77 Bin TL Ceza

Kırıkkale'de Kumar Operasyonu: 12 Kişiye 77 Bin TL Ceza
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Kırıkkale'de bir dernekte kumar oynayan 12 kişiye, yapılan operasyonda toplamda 77 bin 100 lira idari ceza uygulandı. Operasyonda silah, uyuşturucu ve kumar araç gereçleri de ele geçirildi.

Kırıkkale'de dernekte kumar oynayan 12 kişiye 77 bin 100 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir derneğe operasyon düzenledi.

Operasyonda, dernekte kumar oynadıkları belirlenen 12 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında 77 bin 100 lira idari ceza kesildi.

Öte yandan, Y.D. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", A.Ü, M.C.D. ve A.Ş. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak, uyuşturucu için yer temin etmek", Y.D. ve M.B. hakkında da "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Dernekte yapılan aramada, tabanca, kayıt cihazı, hesap makinesi, 65 bin 800 lira, uyuşturucu ve çok sayıda kumar araç gereci ele geçirildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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