Kırıkkale'de Köpek Dövüşü Yapan İki Kişiye Ceza
Kırıkkale'de, köpek dövüşü yaparken yakalanan iki kişiye toplamda 12 bin 850 lira para cezası kesildi. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları operasyonda şüphelileri tespit etti ve hayvanları barınağa teslim etti.
Kırıkkale'de köpek dövüştüren 2 kişiye 12 bin 850 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Çullu Mahallesi'nde köpek dövüşü yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, B.Ç. (28) ve Ö.S'nin (36 ) köpek dövüştürdüklerini tespit etti.
Hayvan sahibi oldukları belirlenen 2 şüpheliye 12 bin 850 lira ceza yazıldı.
El konulan 2 köpek hayvan barınağına teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel