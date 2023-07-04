Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve 1 kişi ağır yaralandı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde defalarca takla ata n otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale şehir merkezindeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ş. idaresindeki 71 ACA 743 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Yola devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu, yanındaki yolcu ise ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerinse sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.