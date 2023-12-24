Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ortada Asılı Kaldı: 5 Yaralı
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil, orta bariyerlere çarparak asılı kaldı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yusuf K. idaresindeki 06 DP 3567 plakalı otomobil, Kırıkkale- Çorum kara yolu Delice ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Barış K, Yılmaz K, Emine K. ve Berat K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.