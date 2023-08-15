Kırıkkale'de Kızılırmak'ta kaybolan gencin cenazesi sudan çıkarıldı

Kırıkkale'de serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan 22 yaşındaki gencin cenazesi, arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kırıkkale'de serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan 22 yaşındaki gencin cenazesi, 5 saatlik çalışmasının ardından arama kurtarma ekiplerince sudan çıkarıldı.

Yahşihan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Kızılırmak'a giren 22 yaşındaki Çağrı Başat, suyun derinliğine kapılarak gözlerden kayboldu. Irmak kıyısında bekleyen arkadaşları ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ankara'dan olay yerine gelen Polis Sualtı Arama ve Kurtarma (PAK) ekibi, 5 saatlik çalışmanın ardından Başat'ın cansız bedenine ulaştı. Kaybolduğu alanın 25 metre uzaklığında bulunan Başat'ın cenazesi, 2,5 metre derinlikteki sudan çıkartılarak karaya taşındı. Başat'ın cenazesi, otopsisi yapılması üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri hazır bekledi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE