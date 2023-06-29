Kırıkkale'de Kızılırmak'ta kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Kırıkkale'de oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen 3 çocuktan biri suya batıp kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda 15 yaşındaki çocuğun cesedine ulaşıldı. Diğer 2 çocuğun arama çalışmaları devam ediyor.