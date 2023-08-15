Kırıkkale'de Kızılırmak'ta Arkadaşını Kaybeden Genç Aranıyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 arkadaştan biri suda kayboldu. Arkadaşları tarafından fark edilen durum üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 arkadaştan biri suda kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Ç.B. (21) ve iki arkadaşı Kadıoğlu Mahallesi'nde bulunan Demirköprü altında serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

Bir süre sonra Ç.B'nin akıntıya kapılarak uzaklaştığını fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye, Afad, Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin genci arama çalışmaları sürüyor.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cihan Şanlı ve AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek de bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.