Kırıkkale'de Kırmızı Işıkta Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin kırmızı ışıkta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de iki otomobilin kırmızı ışıkta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 34 RU 7927 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen M.K.'nin kullandığı 71 AJ 725 plakalı otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE