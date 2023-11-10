Kırıkkale'de kırmızı ışıkta geçen motosiklet çöp kamyonuna çarptı, 2 kişi ağır yaralandı

Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan bir motosiklet, çöp kamyonuna çarptı ve kazada 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de kırmızı ışıkta geçen motosikletin çöp kamyonuna çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Millet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen A.E.'nin kullandığı 71 ADD 590 plakalı motosiklet, kavşaktan dönen B.E. idaresindeki 71 ACK 356 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü A.E. ile yolcu M.B. ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan iki kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından motosiklet, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. - KIRIKKALE