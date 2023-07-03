Üye Girişi
Haberler
Kırıkkale'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Çarpma Kazası: 4 Yaralı

Kırıkkale'de Kırmızı Işıkta Bekleyen Otomobile Çarpma Kazası: 4 Yaralı

Güncel Haberler

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-KIRIKKALE'de otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarptı; kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağı'nda meydana geldi. B.K. kontrolündeki 38 AU 015 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Ö.D. idaresindeki 06 DIY 703 plakalı otomobile çarptı. İhbarla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki A.K. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Güncel

Kırıkkale Kırşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title