Kırıkkale'de Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Kazaya Neden Oldu
Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, başka bir otomobile çarptı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan otomobil sürücüsü, bulvar üzerinden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihali yapan H.B. idaresindeki 71 DV 053 plakalı otomobil, Millet Bulvarı üzerinden gelen A.E.'nin kullandığı 06 EE 2371 plakaLı otomobile çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Trafik ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kazada kullanılamaz hale gelen iki otomobilde, çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE