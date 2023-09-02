Kırıkkale'de Kırmızı Işık İhlali Yapan Otomobil Kazaya Neden Oldu

Kırıkkale'de kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil, başka bir otomobile çarptı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.