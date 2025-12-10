Haberler

Kırıkkale'de Kimya Fabrikasında Yangın

Güncelleme:
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kimya fabrikasında çıkan ve yaklaşık 10 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında, 80 araç ve 262 personel görev aldı. Yangında bir işçi dumandan etkilenirken, iki itfaiye personeli tedavi edildi.

1) KIRIKKALE'DE KİMYA FABRİKASINDA YANGIN (4)

'TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ'

Kırıkkale'de Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışma ardından söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, öğle saatlerinde başlayan yangının an itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yangına çok yüksek riskli bir müdahalede bulunduğunu anlatan Makas, "Çünkü kimya sektörü üzerine çalışan bir fabrika. Gerek araç gerekse de personel noktasında çok üst düzey bir müdahale yaptık. İnşallah tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sabaha kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte çalışmamızı sonlandıracağız" dedi.

'80 ARAÇ 262 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ'

Yangının söndürülmesinde çevre illerin büyük katkısının olduğunu ifade eden Vali Makas, "Bizler de İçişleri Bakanımızın emri doğrultusunda AFAD Başkanlığımız koordinesinde ekipçe çalışma gerçekleştirdik. An itibarıyla 80 araç ve 262 personelle müdahale edildi. Bu rakamlar sadece itfaiye personelleri ve araçlarıdır. Bunun haricinde sahada sağlık ekiplerinden Kızılay'a, emniyetten jandarmaya ve diğer paydaş kurumlarımızın personelleriyle toplam 462 arkadaşla müdahale ettik. Ankara ve ilçeleri, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Samsun ve Kayseri'den çok sayıda itfaiye aracı ve personeli yardıma geldi. Yine AFAD tarafından termal dronlarla tespitler yapılarak müdahale edildi. Bunların dışında MKE AŞ, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanlığının itfaiye teşkilatının büyük yardımları oldu. Tüpraş'tan da ciddi bir yardım geldi. Tarım ve Orman Bakanlığının ciddi katkıları oldu. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Makas, bir işçinin dumandan etkilendiğini ve ayakta tedavi gördüğünü belirtirken, 2 itfaiye personelinin de dumandan etkilenerek tedavilerinin ardından taburcu olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
