Kırıkkale'de kendisinden haber alınamayan kadın baygın halde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de kendisinden haber alınamayan kadın baygın halde bulundu

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Kırıkkale'de kendisinden haber alınamayan kadın baygın halde bulundu

Kırıkkale'de yakınların tarafından haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu.

Kırıkkale'de yakınların tarafından haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu.

Yaylacık Mahallesi 16. Sokak'taki apartmanın 2. katında tek başına yaşayan 73 yaşındaki Güldane Y'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balkondan eve giren itfaiye erinin kapıyı açması üzerine içeriye giren sağlık ekipleri, kadını yerde hareketsiz olarak buldu.

Şeker hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının bayıldığı ve yapılan kontrollerde durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title