Kırıkkale'de kendisinden haber alınamayan kadın baygın halde bulundu Kırıkkale'de yakınların tarafından haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu. Kırıkkale'de yakınların tarafından haber alınamayan yaşlı kadın evinde baygın olarak bulundu. Yaylacık Mahallesi 16. Sokak'taki apartmanın 2. katında tek başına yaşayan 73 yaşındaki Güldane Y'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkondan eve giren itfaiye erinin kapıyı açması üzerine içeriye giren sağlık ekipleri, kadını yerde hareketsiz olarak buldu. Şeker hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının bayıldığı ve yapılan kontrollerde durumunun iyi olduğu belirtildi. AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel Güncel Haberler

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