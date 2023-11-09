Kırıkkale Barosu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, T.G. adlı kadının kendini avukat olarak tanıttığı ve avukatlık bürosu açtığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de kendini avukat olarak tanıtan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Kırıkkale'de kendini avukat olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Barosu tarafından 27 Ekim günü Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, T.G. adlı kadının avukatlık bürosu açarak astığı tabelayı da şikayetler üzerine kaldırdığı öne sürüldü. Baroda kaydı olmadığı ve herhangi bir duruşmaya da katılmadığı öğrenilen T.G. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE