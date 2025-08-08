Kırıkkale'de Kaza: Otomobil Alev Aldı, Sürücü Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de Kaza: Otomobil Alev Aldı, Sürücü Ağır Yaralandı
Kırıkkale'de beton bariyere çarpan otomobil alev aldı, sürücü Tolga B. ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

KIRIKKALE'de beton bariyere çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü Tolga B. (23), ağır yaralandı. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Tolga B. yönetimindeki 71 DP 874 plakalı otomobil, refüjdeki beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan otomobil, bir anda alev aldı. Kaza anı, kavşaktaki KGYS kamerasına anbean yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tolga B., sıkıştığı yerden çıkarılıp, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
