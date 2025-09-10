Haberler

Kırıkkale'de Kaza: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de meydana gelen kafa kafaya çarpışmada, iki otomobilin sürücüleri hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri ve itfaiye bölgeye sevk edildi.

KIRIKKALE'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücüler hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Ergül (46) idaresindeki 71 ET 098 plakalı otomobil ile Ercan Dilekçi (56) kontrolündeki 71 BH 827 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ergül ile Dilekçi otomobillerde sıkıştı. İhbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde iki sürücünün de hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücülerin cenazeleri, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
