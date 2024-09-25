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Kırıkkale'de Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Kırıkkale'de Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı
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Kırıkkale'de otomobilin refüje çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Sürücü T.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kırıkkale'de otomobilin refüje çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 2 kişi tedavi altına alındı.

T.U. (27) idaresindeki 71 ADJ 634 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı İtfaiye Kavşağı yakınlarında refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki S.A. (39) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

T.U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Otomobil Kaza

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