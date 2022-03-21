Kırıkkale'de kayıp zihinsel engelliyi arama çalışmalarında 2'nci gün (2)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

2 gündür kayıp Serdar Çöçü'yü arama çalışmalarında İmirli köyü yakınlarında bir şapka bulundu. Arama çalışmasına katılan yakınları, şapkanın Çöçü'ye ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine arama çalışmalarına bu bölgede ağırlık verildi. Fakat gün boyu süren çalışmalarda Çöçü'nün izine rastlanılamadı. Havanın kararmasıyla sona eren çalışmaların yarın sabah yeniden başlayacağı öğrenildi.

Burak CAN/ KIRIKKALE,