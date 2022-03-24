Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 19 Mart'ta kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Büyükafşar ve çevre köylerde Serdar Çöçü'yü (41) bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), Kırıkkale, Afyon, Sivas, Kayseri, Samsun ve Ankara AFAD il müdürlükleri, il ve ilçe jandarma komutanlıkları ile Anda Derneğinden 134 personel katılıyor.

Hava ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle dron ve paletli araçlardan da faydalanılan aramada, JAK'a ait kadavra köpeği "Mavi" ile arama kurtarma köpekleri "Pati", "Badem" ve "Poyraz" da yer alıyor.

Ekipler, çalışma alanlarını genişleterek aramalarına devam ediyor.

İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de köye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Serdar Çöçü'den, 19 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, bunun üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlatmıştı.

Arama çalışmalarına dün akşam saatlerinde ara verilmişti.