Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 19 Mart'ta kaybolan zihinsel engelli kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Büyükafşar ve çevre köylerde, 41 yaşındaki Serdar Çöçü'yü bulmak için başlatılan arama faaliyetlerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), Kırıkkale, Afyon, Sivas, Kayseri, Samsun ve Ankara AFAD il müdürlükleri, il ve ilçe jandarma komutanlıkları ile Anda Derneğinden 134 personel katıldı.

Hava ve arazi şartlarının zorlu olması nedeniyle dron ve paletli araçlardan da faydalanılan aramada, JAK'a ait kadavra köpeği "Mavi" ile arama kurtarma köpekleri "Pati", "Badem" ve "Poyraz" da yer aldı.

İmirli köyü yakınlarında önceki gün Çöçü'nün şapkasını bulan ekipler, çalışma alanlarını genişleterek aramalarına devam etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen de köye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Ekipler, arama çalışmalarına yarın devam etmek üzere ara verdi.

Çöçü'den, 19 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirmiş, bunun üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri köy ve çevresinde arama başlatmıştı.