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Kırıkkale'de kaybolan zihinsel engelli genç için arama çalışması başlatıldı

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Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç için arama çalışması başlatıldı. İpek Ş'den haber alamayan yakınları, Jandarma ve AFAD ekiplerine ihbarda bulundu.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kaybolan zihinsel engelli gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Deredüzü köyünde öğle saatlerinde bakkala gitmek için evden ayrılan İpek Ş'den (25) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine köye gelen Jandarma ve AFAD ekipleri, zihinsel engelli genci gidebileceği yerlerde aramaya başladı.

Kaynak: AA / Güncel

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