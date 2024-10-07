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Kırıkkale'de Kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kırıkkale'de Kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 13 gün önce kaybolan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan aramalar Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırıldı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali ile 8 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde 13 gün önce kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'i (47) arama çalışmaları sürüyor.

Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları, 13'üncü gününde devam etti. Köy çevresi ve dağlık bölgelerden yapılan aramalarda henüz Sevgi Gülden Yalçıner'in izine rastlanamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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