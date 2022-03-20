Kırıkkale'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

KIRIKKALE'de, kendisinden haber alınmayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Serdan Çöçü (40) için arama çalışması başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükavşar köyünde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Serdar Çöçü, dün akşam saatlerinde evden ayrıldı. Çöçü'nün geç saatlere kadar eve gelmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Delice Kaymakamı Burak Akköz de arama yapılan bölgeye gelerek Çöçü için başlatılan çalışma hakkında bilgi aldı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına, yarın Ankara'dan gelecek ekiplerle birlikte tekrar başlanacağı belirtildi.