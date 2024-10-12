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Kırıkkale'de Kaybolan Kadınla İlgili Tutuklamalar

Kırıkkale'de Kaybolan Kadınla İlgili Tutuklamalar
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 18 gündür kaybolan Sevgi Gülden Yalçıner'in durumu üzerine tutuklanan 4 şüpheliden ikisinin, kaybolan kadının kardeşi olduğu ortaya çıktı. Jandarma ve AFAD ekipleri, kadın için arama çalışmalarına devam ediyor.

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde 18 gündür haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) ortadan kaybolması ile ilgili tutuklanan 4 şüpheliden 2'sinin kardeşi olduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan 10 şüpheliden Ş.G, Y.G, D.G. ve K.U. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Dün akşam saatlerinde ara verilen aramalar, 18'inci gününde devam etti. Aramalar, köy çevresi ve dağlık bölgelerde devam ederken, Jandarma Arama Kurtarma timi, Kızılırmak'ta Çeşnigir Köprüsü çevresinde arama yaptı. Sevgi Gülden Yalçıner'in izine rastlanamadı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan Ş.G. ve Y.G'nin kaybolan kadının kardeşi, K.U.'nun ise komşusu olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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