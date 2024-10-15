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Kırıkkale'de Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu: Cinayet Şüphesi

Kırıkkale'de Kaybolan Kadının Cesedi Bulundu: Cinayet Şüphesi
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Sevgi Gülden Yalçıner'in tabancayla öldürüldüğü belirlendi. 12 şüpheliden bazıları tutuklandı, Yalçıner'in cesedi otopsi için Ankara'ya gönderildi.

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) tabancayla öldürülüp, cesedinin tel ile kaldırım taşlarına bağlanarak ırmağa atıldığı öğrenildi.

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden Yalçıner'in kardeşleri Ş.G. ve Y.G., kadının komşuları D.G. ve K.U. ile sevgilisi B.U. tutuklandı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Yalçıner'in 19 gün sonra Kızılırmak'ın Çeşnigir Köprüsü mevkiinde cesedi bulundu. Yalçıner'in cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Yalçıner'in, kardeşleriyle alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik olduğu ve davanın son aşamaya geldiği öğrenildi. Evli olan ve eşinden ayrı yaşayan Yalçıner'in tabanca ile vurularak öldürüldükten sonra cesedinin tel ile kaldırım taşlarına bağlanıp, ırmağı atıldığı belirlendi. Cesedi 7 metre derinlikte bulunan Yalçıner, otopsi işlemlerinin ardından Kırşehir'de toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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