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Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin Tutuklu Sayısı 4'e Ulaştı

Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin Tutuklu Sayısı 4'e Ulaştı
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Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 16 gündür kayıp olan Sevgi Gülden Yalçıner için yapılan aramalarda tutuklu şüpheli sayısı 4'e çıkarıldı. Jandarma ve AFAD'ın yoğun çalışmaları sonuç vermedi.

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde 16 gündür haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in (47) ortadan kaybolması ile ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı, soruşturmada tutuklu sayısı 4'e çıktı.

İlçeye bağlı Karaağıl köyünde 25 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Arama çalışmaları da 16'ncı gününde devam etti. Aramalarda, Yalçıner'e dair herhangi bir ize rastlanamazken, olayla ilgili soruşturmada 2 şüpheli daha bugün jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay ile ilgili tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kırıkkale Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Çelebi Güncel Hukuk AFAD Suç

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