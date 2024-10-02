Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin Soruşturma Derinleşti

Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin Soruşturma Derinleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 47 yaşındaki bir kadının kaybolması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 8 zanlıdan 2'si tutuklandı. Arama çalışmaları ve delil toplayıcı faaliyetler devam ediyor.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 47 yaşındaki kadının 8 gün önce kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ilçeye bağlı Karaağıl köyünden S.G.Y'nin kaybolduğu ve hayatından endişe edildiği ihbarı geldiği hatırlatıldı.

İhbar üzerine kadını bulmak için jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerinin, bölgede ve Kızılırmak'ta arama başlattığı aktarılan açıklamada, elde edilen bilgi ve deliller neticesinde olayın cinayet olabileceği düşüncesiyle çalışmaların genişletildiği ifade edildi.

Olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı bildirilen açıklamada, 4'ünün savcılıkça, 2'sinin de hakimlikçe serbest bırakıldığı kaydedildi.

Öte yandan bölgede başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Güncel Çelebi Yaşam

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı! Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar, diziler ve filmler var? Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });