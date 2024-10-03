Kırıkkale'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

KIRIKKALE'de evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Sevgi Gülden Yalçıner'i (47) arama çalışmalarında 9'uncu güne girdi. Şu ana kadar Yalçıner'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Çelebi ilçesi Karaağıl köyünde 9 gün önce evinden ayrılan Sevgi Gülden Yalçıner'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kızılırmak çevresinde yoğunlaştırılan aramalardan sonuç alınamadı.

Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Dün akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmaları, bu sabah yeniden başladı. Köy çevresi ve dağlık bölgelerden yapılan aramalarda henüz Sevgi Gülden Yalçıner'in izine rastlanamadı. Yalçıner'i arama çalışmaları sürüyor.