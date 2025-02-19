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Kırıkkale'de Kaybolan 70 Yaşındaki Demans Hastası için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kırıkkale'de Kaybolan 70 Yaşındaki Demans Hastası için Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesi'nde 14 Şubat'ta kaybolan demans hastası Aydemir Şatay'dan 5 gündür haber alınamıyor. Polis, Şatay'ın en son cep telefonunun sinyal verdiği bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale'de kaybolduğu bildirilen 70 yaşındaki demans hastasından 5 gündür haber alınamıyor.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinden 14 Şubat'ta ayrıldıktan sonra Aydemir Şatay'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, demans hastası olduğu öğrenilen Şatay için arama çalışması başlattı.

Çalışmalarını Şatay'ın cep telefonunun en son sinyali verdiği Etiler Mahallesi mevkisinde yoğunlaştıran ekipler, dere kenarı, bahçeli evler ve binaların bodrum katlarında arama yaptı.

Ekiplerin, arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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