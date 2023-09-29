Kırıkkale'de Kavşaktan Karayoluna Çıkan Vince Otomobil Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

KIRIKKALE'DE KAVŞAKTAN KARAYOLUNA ÇIKAN VİNCE OTOMOBİL ÇARPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, kavşaktan karayoluna çıkan vince arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Çorum karayolu İzzettin köyü yakınında meydana geldi. F.K. (38) yönetimindeki 06 AU 9014 plakalı otomobil, döner kavşaktan karayoluna çıkan R.Ş.'nin kullandığı 71 AG 829 plakalı vince arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilde Esme (86) ve Ömer Erkol (48) sıkışırken, sürücü F.K. ise yaralı halde araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, otomobilde sıkışan 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedeni sıkıştıkları yerden çıkartılırken, yaralı F.K. ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vinç sürücüsü R.Ş., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.