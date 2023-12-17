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Kırıkkale'de Kavşakta Otomobiller Çarpıştı: 9 Yaralı

17 Aralık 2023 08:23 Güncelleme: 08:24 Abone Ol

Kırıkkale'de meydana gelen kaza sonucu iki otomobil kavşakta çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.