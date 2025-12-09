Haberler

Otomobiller kavşakta çarpıştı; 7 yaralı

Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

KIRIKKALE'de 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kırıkkale- Ankara kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında meydana geldi. A.S. yönetimindeki 34 JK 2972 plakalı otomobil ile A.B.'nin kullandığı 06 RNK 92 plakalı otomobil çarpıştı. 34 JK 2972 plakalı otomobil yan devrildi. Sürücüler ile birlikte 2 otomobilde bulunan toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
