Kırıkkale'de Kavga Sonucu El Konulan Ruhsatsız Tüfekler

Kırıkkale'de iki grup arasında çıkan kavgada kullanılan 2 ruhsatsız tüfeğe el konuldu, olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. Olay yerinde tahkikat yapan polis, U.K. ile S.B.'nin kavga sırasında kullandığı ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 tüfeğe el koydu. Savcı talimatıyla da iki şüpheli şahıs, ifadelerinin alınması üzerine polis merkezine götürüldü. - KIRIKKALE