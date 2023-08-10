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Kırıkkale'de Kargo Aracında Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Kırıkkale'de yapılan bir operasyonda, bir kargo aracında 2 kilo 194 gram uyuşturucu madde bulundu. Operasyon sonucunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de kargo aracında 2 kilo 194 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.

Yaptıkları aramada 2 kilo 194 gram skunk ele geçiren ekipler, araçtaki S.N. ve M.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Narkotik Ankara Güncel Haberler

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