Kırıkkale'de karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi.

Karşıyaka Mahallesi 2251. Sokak'taki müstakil evde oğlu Murat E. (46) ile yaşayan Ferziye E. (87), oğlu uyanmayınca komşularından yardım istedi.

Murat E'nin yatağında hareketsiz yattığını ve evde koku olduğunu fark eden komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde Murat E'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat E'nin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Anne Ferziye E. ise kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.