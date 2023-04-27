Kırıkkale'de kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de otomobille kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
K.Z. idaresindeki 57 AAT 938 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 19. kilometresinde, aynı yönde seyreden B.T'nin kullandığı 06 COS 702 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, K.Z. ile otomobildeki A.D, E.Z. ve İ.Z. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel