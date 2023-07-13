Kırıkkale'de Kamyonet Saldırısı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir sürücünün kamyonetini tartıştığı kişilerin üzerine sürmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İddiaya göre, Evliyalı köyünde balya işinde çalışan K.D. (51) ile İ.K. arasında bir tarlada sabah tartışma çıktı. Ardından başka tarlaya çalışmaya giden K.D, yanında bulunan Y.C.D. (21), A.A. (70), G.D. (23) ve İ.K. (25) dinlendikleri sırada yanlarına gelen İ.K, önce tabanca ile kendilerini tehdit etti, ardından 19 AAE 518 plakalı kamyonetini K.D, Y.C.D, A.A, G.D. ve İ.K'nın üzerine sürdü. Aracın çarptığı K.D, Y.C.D, A.A, G.D. ve İ.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılarından A.A, Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan İ.K. ve Y.C.D'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli İ.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.