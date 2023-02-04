KIRIKKALE'DE KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 3 YARALI

KIRIKKALE'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Vali Konağı yakınlarında meydana geldi. Haluk Eyibilen (52) yönetimindeki 71 DT 801 plakalı otomobil ile Ziya Ünal (43) idaresindeki 19 ABE 188 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmada otomobil sürücüsü araçta sıkışırken, kamyonet sürücüsü Ünal ile araçta bulunan Muhammet Ali Şahin (23) ve Rıdvan Gedik (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Haluk Eyibilen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.