Kırıkkale'de Kamyon ile Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana gelen kazada, kamyon ile traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kırıkkale'de kamyon ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nuh O. idaresindeki 06 DGC 409 plakalı kamyon ile İsmail B. idaresindeki 71 FK 236 plakalı traktör, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 16. kilometresinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör ve odun yüklü römorku şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, traktör sürücüsü İsmail B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Traktörde yolcu olarak bulunan Bayram B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Nuh O. gözaltına alındı.