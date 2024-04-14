Kırıkkale'de Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Memuru Ahmet Bülent Topuz'un Cenazesi Kayseri'ye Uğurlandı
Kırıkkale'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki polis memuru Ahmet Bülent Topuz'un cenazesi, memleketi Kayseri'ye uğurlandı.
Topuz için İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlen törene, polis memurunun yakınları, Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlar ve teşkilat mensupları katıldı.
Makas, polis memuruna Allah'tan rahmet dileyerek, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.
Polisin cenazesi, törenin ardından memleketi Kayseri'ye uğurlandı.