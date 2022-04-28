Kırıkkale'de Kadir Gecesi idrak edildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.

Nur Cami ve Külliyesi'nde Kadir Gecesi dolayısıyla programda düzenlendi.

Camiye gelen vatandaşlar vaazın ardından namazlarını kıldı. Vatandaşlardan bazıları caminin dolması dolayısıyla avluda namaza durdu.