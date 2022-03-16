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Kırıkkale'de kadınlar Mahalle Konakları'na ilgi gösteriyor

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale'de kadınlar Mahalle Konakları'na ilgi gösteriyor

Kırıkkale Belediyesince hizmete açılan Mahalle Konakları'nda açılan kursların ilgi gördüğü bildirildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesince hizmete açılan Mahalle Konakları'nda açılan kursların ilgi gördüğü bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Mahalle Konakları'nın birbirinden farklı kurslarla dikkat çekmeye devam ettiği belirtildi.

Konaklarda açılan kurslarda kadınların hem kendilerini geliştirdikleri hem de meslek edindikleri aktarılan açıklamada, "Ayrıca, bu kurslarda öğrenerek ortaya çıkardıkları ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Son olarak da çini sanatı farklı teknikler kullanılarak Mahalle Konakları'nda açılan kurslarda hayat bulmaya devam ediyor. Kültürel mirası yaşatabilmek ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kursiyerlere çini öğretiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da şunları kaydetti:

"Kurslara gösterilen ilgiden dolayı memnunuz. Kurslarımızın, kadınlarımızı sosyal hayatın içine çekmenin yanı sıra aile ekonomilerine de katkı sağladıklarına şahit oluyoruz. Son olarak düzenlediğimiz çini kursu ile de çini sanatını yaşatıyoruz. Konaklarımızda açtığımız geleneksel ve modern tekniklerin öğretildiği çini kursumuzda, 100 yılı aşkın bir geçmişi olan çini sanatının tekniği öğretiliyor. Türk el sanatlarını yaşatmak için bu tür kurslarımız devam edecek."

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale, Güncel, Haberler

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