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Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 7 Zanlı Yakalandı

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarda 7 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 23-29 Şubat'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 22 bin 400 dolu makaron, 1143 gümrük kaçağı sigara, 350 kilogram kaçak tütün, 35 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ve 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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