Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 11 bin 900 dolu makaron, kaçak sigara, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 11 Bin 900 Dolu Makaron ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 11 bin 900 dolu makaron, kaçak sigara, ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22-28 Eylül'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Ekipler, düzenlediği operasyonlarda 11 bin 900 dolu makaron, 130 kaçak sigara, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 10 fişek ele geçirdi.

Çalışmalarda 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.