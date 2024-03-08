Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonunda 1 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarda 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 1-7 Mart'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 1760 dolu makaron, 1800 boş makaron ve 435 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gözaltına alınan 1 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.