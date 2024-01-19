Kırıkkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 82 Bin 260 Dolu Makaron ve Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince 82 bin 260 dolu, 20 bin boş makaron ve kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 12-18 Ocak'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenledikleri operasyonlarda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda, 82 bin 260 dolu makaron, 20 bin boş makaron, 70 gümrük kaçağı parfüm, 9,5 litre sahte içki, 3 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve 160 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 zanlı hakkında adi işlem başlatıldı.