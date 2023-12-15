Kırıkkale'de Kaçak Ürün Operasyonu: Tabanca, Sahte İçki ve Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda tabanca, şarjör, fişek, sahte içki, kaçak sigara ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 8-14 Aralık'ta belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda tabanca, şarjör, 7 fişek, 580 litre sahte içki, 344 paket kaçak sigara ve tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.