Kırıkkale'de Kaçak Ürün Operasyonu: Binlerce Makaron ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 15-21 Aralık'ta bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 6 bin 480'i dolu olmak üzere 18 bin 480 makaron, 15 kilogram tütün, 14 litre sahte ve kaçak etil alkol, 8 litre kaçak alkol ve 5 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınana 4 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.