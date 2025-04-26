Kırıkkale'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 1 Gözaltı
Kırıkkale'de yapılan operasyonda 34 bin 570 makaron ve 618 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale'de 34 bin 570 makaron ve 618 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tepebaşı Mahallesi'nde Y.E.D'nin (36) ikametinde arama yaptı.
Aramada, 34 bin 570 makaron, 618 kilogram kaçak tütün ve 1 elektronik tütün sarma makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel