Kırıkkale'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Milyon 267 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan kaçak tütün operasyonunda 1 milyon 267 bin 400 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan kaçak tütün operasyonunda 1 milyon 267 bin 400 adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak tütün ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde 3 şüpheli şahsın satışa hazır hale getirdiği içi dolu ve boş olmak üzere toplamda 1 milyon 267 bin 400 adet makaron ile 2 kilogram tütün, kompresör ve 2 adet otomatik makaron dolum makinesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE